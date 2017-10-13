Иллюстративное фото с сайта caspy-info.ru Тело мужчины было найдено в обгоревшем доме в селе Актогай Махамбетского района. - Сообщение о возгорании дома по ул.Сауыкова, 10/ 2 на пульт дежурного ДЧС поступило 12 октября в 07.42. В результате пожара сгорела спальная комната общей площадью 10 кв. м. На месте пожара был обнаружен труп 42-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ДЧС. Полностью пожар удалось ликвидировать в 08.29, в тушении были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники.

Ерлан ОМАРОВ