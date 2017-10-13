Так, один килограмм картофеля в Актюбинской области можно купить за 130-140 тг., в Западно-Казахстанской области - 90-100 тг. Хотелось бы отметить, что неделю назад цена на картофель в Уральске повысилась до 130 тенге за килограмм. Это вызвало возмущение со стороны покупателей. Однако вскоре цена понизилась до 100 тенге. В Мангистауской области - цена за 1 кг картофеля начинается от 140 тг. В Атырауской области картофель в супермаркете "Лидер" цена на "второй" хлеб составляет 115 тг. за кг. По словам продавцов, овощи привозят из северных областей Казахстана, приграничных регионов РФ, на рынках также можно приобрети картофель и местных крестьянских хозяйств. В ЗКО продают как местный, так и привозной из соседних областей РФ картофель. Тем не менее жители области стараются покупать местный овощ, так как хранится он лучше. 1 килограмм моркови в Актюбинской области можно приобрести за 140-160 тг, в ЗКО - по 80 тенге, в Мангистау от 150 тенге и выше, в Атырауской области 130-150 тенге за килограмм. Главным поставщиком моркови в западные регионы страны является Южно-Казахстанская область. Цена на лук в регионах также разнится - в Актюбинской области 1 кг лука отдают по 100-120 тенге за килограмм, в ЗКО - лук стоит 100 тенге, в Мангистауской области - 110 тенге, в Атырауской области - лук можно купить по 65 тенге за кило. Как утверждают продавцы, лук в основном привозят из южных областей Казахстана. Самую дешевую капусту можно купить в ЗКО - 1 кг овоща здесь стоит всего лишь 70 тг, в Актюбинской области - 100-130 тенге за килограмм, в Атырауской области - 80 тенге, в Мангистауской области капусту продают по 140-150 тенге. Привозят овощи в основном из ЮКО, а также поставляют местные фермерские хозяйства. А вот помидоры в Атырауской области можно купить по 150 -180 тенге за килограмм, в Мангистауской области их продают по 350 тенге, в ЗКО помидоры стоят 300-350 тенге. Огурцы в Атырауской области отпускают по 250-300 тенге, в Мангистауской - по 350 тенге, в ЗКО - 300-350 тенге. Несмотря на то, что в Мангистауской области цены на овощи самые высокие, жители утверждают, что стоимость овощей не повысилась, и летом они приобретали тот же картофель по 120-130 тенге за кило.