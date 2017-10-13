Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, на мобильные телефоны неплательщиков алиментов рассылаются SMS с текстом: «Балаңды ұмытпа - алиментті төле!», «Вспомни о ребенке – заплати алименты». - Сообщение также содержит предупреждение об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. На сегодняшний день уже 7 должников частично погасили имеющуюся задолженность на сумму 625 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.