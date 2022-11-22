Семь человек погибли в ДТП на трассе Актобе – Астрахань

Ещё четверо пострадали. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе МВД Казахстана, авария произошла 22 ноября на трассе Актобе–Астрахань. В районе посёлка Елек водитель ВАЗ-2114 выехал со второстепенной дороги на главную, где совершил столкновение с Lada Largus. «Лада» от удара выехала на встречную полосу и врезалась в Kia Sorrento. В результате ДТП погибли водитель Lada и шесть его пассажиров. Четыре пассажира Kia получили телесные повреждения. Смертельное ДТП из-за гололёда произошло в Актюбинской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйст