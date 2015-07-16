Семь домов в Уральске будут отремонтированы по программе «Модернизация ЖКХ» в этом году

Сегодня, 16 июля, городской отдел жилищной инспекции при ЖКХ провел пресс-тур для журналистов по домам, которые в этом году начали ремонтировать по программе "Модернизация ЖКХ". Дом №59 по улице Локомотивная Капитальный ремонт начался в доме №59 по улице Локомотивная, что во Втором рабочем поселке. Щитовой 2-этажный дом был построен еще в 1950 году. Вначале здесь было печное отопление. Газ со временем провели, но вот печки убирать владельцы домов не торопятся, говорят, в зимнее время периодически случаются перебои с отоплением и печки их выручают. - Это 8-квартирный дом и в рамках программы "М