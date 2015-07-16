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Социум

Семь домов в Уральске будут отремонтированы по программе «Модернизация ЖКХ» в этом году

Сегодня, 16 июля, городской отдел жилищной инспекции при ЖКХ провел пресс-тур для журналистов по домам, которые в этом году начали ремонтировать по программе "Модернизация ЖКХ". Дом №59 по улице Локомотивная Капитальный ремонт начался в доме №59 по улице Локомотивная, что во Втором рабочем поселке. Щитовой 2-этажный дом был построен еще в 1950 году. Вначале здесь было печное отопление. Газ со временем провели, но вот печки убирать владельцы домов не торопятся, говорят, в зимнее время периодически случаются перебои с отоплением и печки их выручают. - Это 8-квартирный дом и в рамках программы "М
Анэль Кайнеденова
Семь домов в Уральске будут отремонтированы по программе «Модернизация ЖКХ» в этом году
Сегодня, 16 июля, городской отдел жилищной инспекции при ЖКХ провел пресс-тур для журналистов по домам, которые в этом году начали ремонтировать по программе "Модернизация ЖКХ".
Дом №59 по улице Локомотивная
Дом №59 по улице Локомотивная
Дом №59 по улице Локомотивная Капитальный ремонт начался в доме №59 по улице Локомотивная, что во Втором рабочем поселке. Щитовой 2-этажный дом был построен еще в 1950 году. Вначале здесь было печное отопление. Газ со временем провели, но вот печки убирать владельцы домов не торопятся, говорят, в зимнее время периодически случаются перебои с отоплением и печки их выручают. - Это 8-квартирный дом и в рамках программы "Модернизация ЖКХ" здесь проводится капитальный ремонт. Жильцы взяли кредит на сумму 5 млн 900 тысяч тенге на 15 лет, - рассказала представитель подрядной организации ТОО "Батыскурылыс" Валентина МИРОШКИНА. - Капитальный ремонт предусматривает замену крыши, утепление и облицовку фасада. Дом будет утеплен минеральной плитой и облицован сайдингом. С заменой кровли и облицовкой дома проблемы жителей данного дома не заканчиваются. Уже больше 6 лет назад водопровод, который поставлял воду, забился, и холодная воду течет очень маленькой струйкой. - Вот представьте, мы чайник набираем около 5 минут, - говорит житель дома Николай МУРЗИН. - Если на первом этаже воду набирают, то на второй этаж вода вообще не поступает. Мы каждый год пишем письма ТОО "БатысСуАрнасы", обращались к ним, но у них средств нет. Мы уже готовы сами собраться и трубы купить, лишь бы они только их заменили, так у них теперь времени нет. В домах №108 и №110 по улице Курмангазы по программе "Модернизация ЖКХ" проводится замена лифтов. Лифты в обоих домах, кстати, 1983 года постройки, работали до последнего времени, но вот срок их эксплуатации давно истек. К слову, некоторые жильцы дома №110 по улице Курмангазы были возмущены разницей в замене лифтов по сравнению с домом №108. Так, если замена лифта в доме №108 обходится жильцам в 8 млн 398 тысяч тенге, то для жильцов дома №110 в - 6 млн 650 тысяч тенге. - Не пойму, почему такая разница в цифрах, - говорит житель дома Мнир НАСЫРОВ. - Дома одного года постройки, этажность одна, лифты одинаковые, а разница почти в 2 миллиона тенге. Впрочем, подрядчик пояснил, что жильцы сами выбрали, какой лифт им установить. - Жильцы на собрании сами решили, что необходимо менять лифт, поскольку он устарел, - рассказал специалист компании-оператора программы ТОО "Орал курылыс жондеу сервис" Асхат ИЗБАСАРОВ. - Стоимость проекта замены лифта в доме №110 по улице Курмангазы 8 млн 397 тысяч тенге, в доме №108 - 6 млн 650 тысяч тенге. Там два разных завода изготовителя лифтов, два разных подрядчика. - У нас лифт московского завода изготовителя, - рассказал главный инженер ТОО "Лифтмонтажстрой" Александр САГЕЛЬНИКОВ, который заменяет лифт в доме №110. - Московский завод поставляет свои лифты, который сам же и изготавливает. А Саратовский завод комплектующий, и он лишь собирает у себя лифты. К тому же, как уверяет подрядчик, жильцы дома при поездке на лифте будут пользоваться специальными чипами, в лифте будет установлен экран, на котором будет указано оставшееся количество поездок. Впрочем, не все согласны со стоимостью проекта. Так, некоторые жильцы уверяют, что общего собрания жильцов не было и проект приняли члены инициативной группы. Правда, поддержки большинства жильцов они не получили. - Было несколько собраний жильцов, решили поменять лифт, все жильцы лифтом не занимаются. 95% работы выполняет председатель КСК, остальное подключаемся мы - жильцы. Это очень большая работа, которую делаем мы бесплатно. Есть революционеры, которые ломают все, пусть пока они замолкнут, давайте нам закончить с лифтом хотя бы. Я сам больше ни в какую местную авантюру ввязываться не буду. Вот такие люди, что только ломают, - сказал жилец дома Александр ЛЯШЕВ. По словам руководителя отдела жилищной инспекции г. Уральск Нурлана ЧАБДАРОВА, всего с начала программы "Модернизация ЖКХ" в Уральске было отремонтировано 60 домов. В этом году планируется отремонтировать 7 многоквартирных домов на общею сумму 74 млн тенге.
Житель дома Локомотивная, 59 Николай МУРЗИН
Житель дома Локомотивная, 59 Николай МУРЗИН
Житель дома Локомотивная, 59 Николай МУРЗИН  
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Специалист ТОО &quot;Орал курылыс жондеу сервис&quot; Асхат АЗБАСАРОВ
Специалист ТОО &quot;Орал курылыс жондеу сервис&quot; Асхат АЗБАСАРОВ
Специалист ТОО "Орал курылыс жондеу сервис" Асхат АЗБАСАРОВ
Курмангазы, 110, в котором заменяют лифт
Курмангазы, 110, в котором заменяют лифт
Курмангазы, 110, в котором заменяют лифт
Житель Курмангазы, 110 Мнир НАСЫРОВ
Житель Курмангазы, 110 Мнир НАСЫРОВ
Житель Курмангазы, 110 Мнир НАСЫРОВ
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА    

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