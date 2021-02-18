Фото из архива "МГ" Как рассказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, в ближайшие пять лет в области планируется высадить семь тысяч саженцев. ​ – Вопросы загрязнения воздуха, дефицита зеленых насаждений часто поднимается населением. Касательно озеленения, составлен перечень участков общей площадью свыше 5 тысяч гектаров на территориях города, районов. К работам по посадке саженцев намереваемся привлекать «NСОС», «Тенгизшевройл», «Эмбамунайгаз», «АНПЗ» и другие компании,- заявил Махамбет Досмухамбетов.​ ​ ​ Кроме этого, по словам главы региона, в этом году начнутся работы по рекультивации полей испарении сточных вод «Тухлая балка».​ ​ ​ – Разработана проектно-сметная документация по полям испарении сточных вод «Квадрат». Заслуживает внимания тот факт, что выбросы предприятиями загрязняющих веществ в воздух в 2020 году снизились на 15 тысяч тонн (на 9%) по сравнению с 2019 годом, - заключил ​аким области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.