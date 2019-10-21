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Происшествия Социум

Семерых уральцев обманули за сутки «арендодатели квартир» на OLX

Уральцы перевели на счета мошенников предоплату за съем жилья, однако после этого ни жилья, ни денег они так и не дождались, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления полиции г. Уральск Нурлан Бисенов, сейчас пошел вал мошенничества под предлогом аренды жилья. - В объявлениях OLX выставляют аренду жилья с отличными фотографиями, как правило, такое жилье немного дешевле средней цены. К примеру если снять однокомнатную квартиру можно за 40-50 тысяч тенге в месяц, то мошенники стараются поставить аренду жилья д
Кристина Кобина
Семерых уральцев обманули за сутки «арендодатели квартир» на OLX
Уральцы перевели на счета мошенников предоплату за съем жилья, однако после этого ни жилья, ни денег они так и не дождались, передает корреспондент портала  "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления полиции г. Уральск Нурлан Бисенов, сейчас пошел вал мошенничества под предлогом аренды жилья. - В объявлениях OLX выставляют аренду жилья с отличными фотографиями, как правило, такое жилье немного дешевле средней цены. К примеру если снять однокомнатную квартиру можно за 40-50 тысяч тенге в месяц, то мошенники стараются поставить аренду жилья дешевле на 5-10 тысяч тенге, что привлекает клиентов. Кроме того, преступники по объявлениям сдают квартиры на долгий срок, и если люди соглашаются, то те делают уступку в цене, но при этом просят предоплату сразу за 2-3 месяца, - рассказал Нурлан Бисенов. - Загвоздка в том, что все мошенники говорят, что якобы их нет в городе, и что на эту квартиру имеются еще клиенты. Просят скинуть предоплату, чтобы быть уверенными, что сделка состоится. Как только предоплата уходит на счета мошенников, телефон выключается. Нурлан Бисенов отметил, что такие преступление не так быстро раскрыть, так как необходимо вычислить, кому принадлежат банковские счета и киви-кошельки, куда потерпевшие переводят деньги. - В основном люди перечисляют на киви-кошельки, привязанные на номера Билайн или на счета карты Каспий голд, - пояснил Нурлан Бисенов. Стоит отметить что сумма ущерба семи заявителей составила 253 тысячи тенге. - Мы просим граждан впредь быть внимательными и не быть такими доверчивыми, всегда нужно проверять то, что вам предлагают по объявлениям, - обратился Нурлан Бисенов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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