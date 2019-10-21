Семерых уральцев обманули за сутки «арендодатели квартир» на OLX

Уральцы перевели на счета мошенников предоплату за съем жилья, однако после этого ни жилья, ни денег они так и не дождались, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления полиции г. Уральск Нурлан Бисенов, сейчас пошел вал мошенничества под предлогом аренды жилья. - В объявлениях OLX выставляют аренду жилья с отличными фотографиями, как правило, такое жилье немного дешевле средней цены. К примеру если снять однокомнатную квартиру можно за 40-50 тысяч тенге в месяц, то мошенники стараются поставить аренду жилья д