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Происшествия

Семеро детей съели кашу со стеклом в игровом центре

Әсемай Талғатқызы
Семеро детей съели кашу со стеклом в игровом центре
Фото: © РЕН ТВ

В подмосковном Пушкине семеро детей получили травмы после того, как во время приема пищи в игровом центре проглотили осколки стекла. Об этом 30 июня сообщил источник РЕН ТВ, передает МойГород.

На место происшествия оперативно прибыли медики, которые оказали помощь всем пострадавшим. Среди детей - посетители в возрасте от трех до 14 лет.

Двоих несовершеннолетних экстренно доставили в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней имени Рошаля.

По предварительной информации, состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

Дети каша стекло

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