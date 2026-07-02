Семеро детей съели кашу со стеклом в игровом центре

В подмосковном Пушкине семеро детей получили травмы после того, как во время приема пищи в игровом центре проглотили осколки стекла. Об этом 30 июня сообщил источник РЕН ТВ, передает МойГород.

На место происшествия оперативно прибыли медики, которые оказали помощь всем пострадавшим. Среди детей - посетители в возрасте от трех до 14 лет.

Двоих несовершеннолетних экстренно доставили в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней имени Рошаля.

По предварительной информации, состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.