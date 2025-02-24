Семейную пару мошенников задержали в Уральске

Супруги размещали объявления в WhatsApp и соцсетях, обещая помочь с обналичиванием денег под выгодные проценты. Их жертвами стали две местные жительницы, сообщает Polisia.kz.

В одном случае мошенники отправили ссылку на реальное ИП, занимающееся обналичиванием, и перевели пострадавшей деньги за товарный кредит. После этого позвонили и сказали, что деньги поступили по ошибке, попросив вернуть их. Когда женщина перевела средства обратно, они просто заблокировали ее номер. В другом случае злоумышленница взяла товар, якобы для обналичивания, но сдала его в ломбард и забрала деньги.

Как выяснилось, жертвами мошенников стали люди, которым банки отказали в денежном кредите, но одобрили товарный. Деньги пара тратила на свои нужды. Полиция изъяла у супругов 5 телефонов, сим-карты и банковские карты. Подозреваемые признали свою вину. Сейчас их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. По делу начато расследование.