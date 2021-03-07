Кроме этого, близким родственникам будет оказана психиатрическая помощь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким Атырауской области готов покинуть пост, если его заместителя осудят Махамбет Досмухамбетов Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на своей странице в социальной сети Facebook выразил соболезнования родным и близким погибших от отравления газом в селе Актогай Махамбетского района. - В селе Актогай Махамбетского района произошла трагедия. В частном доме были найдены тела двоих мужчин, женщины и ребенка. По версии специалистов, они погибли от отравления углекислым газом. Сотрудники полиции, ДЧС и акимата занимаются выяснением обстоятельств трагедии. Вопрос будет на моем личном контроле. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям мы окажем материальную и психологическую помощь, - написал глава региона. Кроме этого, Махамбет Досмухамбетов напомнил жителям области о правилах безопасности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.