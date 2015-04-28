Семью Эми Уайнхаус возмутила недостоверность байопика о певице

Фото: Cyril Villemain / AFP Документальный фильм о британской певице Эми Уайнхаус, который представят на Каннском кинофестивале в мае 2015 года, вводит зрителей в заблуждение. Такое заявление сделал пресс-секретарь ее семьи, сообщает The Guardian. Он отметил, что образ Уайнхаус в картине недостоверный сообщает Лента.ру. «Создатели фильма считают, что их проект — это торжество жизни и таланта Эми, но в нем много лжи. К тому же в ленте есть конкретные обвинения против семьи Уайнхаус — совершенно необоснованные и некорректные», — пояснил пресс-секретарь. Авторы байопика в свою очередь подчеркнули