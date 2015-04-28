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Шоу-бизнес

Семью Эми Уайнхаус возмутила недостоверность байопика о певице

Фото: Cyril Villemain / AFP Документальный фильм о британской певице Эми Уайнхаус, который представят на Каннском кинофестивале в мае 2015 года, вводит зрителей в заблуждение. Такое заявление сделал пресс-секретарь ее семьи, сообщает The Guardian. Он отметил, что образ Уайнхаус в картине недостоверный сообщает Лента.ру. «Создатели фильма считают, что их проект — это торжество жизни и таланта Эми, но в нем много лжи. К тому же в ленте есть конкретные обвинения против семьи Уайнхаус — совершенно необоснованные и некорректные», — пояснил пресс-секретарь. Авторы байопика в свою очередь подчеркнули
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Семью Эми Уайнхаус возмутила недостоверность байопика о певице
Фото: Cyril Villemain / AFP
Фото: Cyril Villemain / AFP
 Фото: Cyril Villemain / AFP Документальный фильм о британской певице Эми Уайнхаус, который представят на Каннском кинофестивале в мае 2015 года, вводит зрителей в заблуждение. Такое заявление сделал пресс-секретарь ее семьи, сообщает The Guardian. Он отметил, что образ Уайнхаус в картине недостоверный сообщает Лента.ру. «Создатели фильма считают, что их проект — это торжество жизни и таланта Эми, но в нем много лжи. К тому же в ленте есть конкретные обвинения против семьи Уайнхаус — совершенно необоснованные и некорректные», — пояснил пресс-секретарь. Авторы байопика в свою очередь подчеркнули, что весь материал их картины был заранее согласован с близкими певицы и не вызвал никаких упреков. По их словам, фильм включает более 100 интервью с людьми, знавшими исполнительницу лично, и достаточно объективен. 27-летняя Эми Уайнхаус, обладательница шести «Грэмми», была найдена мертвой в своей квартире в Лондоне. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный алкогольной интоксикацией. За свою карьеру она выпустила два альбома, получила 20 музыкальных наград. Ее вторая пластинка Back to Black, выпущенная в 2006 году, в течение многих недель удерживалась на первой строчке музыкальных чартов Великобритании, Австрии, Франции, Германии, Нидерландов, США и Канады.

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