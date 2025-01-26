Сердце экономики. Как изменится система образования и значимость роли рабочего в развитии страны?

В РК наблюдается дефицит рабочих и инженерно-технических специальностей. На сегодняшний день востребованы инженеры, энергетики, агрономы, электрогазосварщики, машинисты, бригадиры и представители других важнейших для экономики профессий.

В РК наблюдается дефицит рабочих и инженерно-технических специальностей. На сегодняшний день востребованы инженеры, энергетики, агрономы, электрогазосварщики, машинисты, бригадиры и представители других важнейших для экономики профессий. При этом ключевое значение имеет не столько непосредственно подготовка кадров, сколько формирование нового отношения к культуре труда в обществе и отдельно среди школьников и студентов. Именно поэтому указом главы государства 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Он станет ключевым в развитии системы технического и профессионального образования в Казахстане.

В рамках поручения президента был утвержден план мероприятий по проведению Года рабочих профессий и разработана Дорожная карта трансформации ТиПО на 2025-2027 годы, которые станут программными документами предстоящих реформ. Для достижения целей по повышению престижа рабочих профессий и улучшению качества подготовки кадров также разработаны 20 региональных и 13 отраслевых планов. Глава государства подчеркнул: необходимо, чтобы люди, добившиеся успеха усердным трудом, пользовались заслуженным уважением и почетом.

— Это полностью согласуется с нашим принципом «Ответственный гражданин – Честный труд – Заслуженный успех». Ценности трудолюбия и профессионализма в нашем обществе должны быть всегда на первом месте. Именно благодаря специалистам своего дела формируется новое качество нашей нации. Поэтому мы продолжим принимать последовательные меры для повышения статуса человека труда, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В течение 2025 года в РК планируется обучить порядка 10 тысяч человек. НПП «Атамекен» продолжает формировать Реестр учебных центров, в который на данный момент включены 604 образовательных учреждения. В рамках Года рабочих профессий также будет открыт международный Казахстанско-немецкий Центр дуального обучения. На системообразующих предприятиях будут созданы индустриально-образовательные кластеры, работа которых сосредоточится на освоении передовых рабочих и инженерно-технических компетенций.

Для того, чтобы продолжать строить конкурентоспособную экономику и способствовать поступательному прогрессу страны нужно, как отмечено выше, повышать престиж рабочих профессий и специалистов различных отраслей. Поэтому в систему государственных наград планируют включить почетные звания для инженеров, геологов, разработчиков месторождений, работников транспортной, аграрной и водной отраслей, а также ученых и изобретателей. Признание заслуг этих специалистов на государственном уровне станет хорошей мотивацией для всех профессионалов и повысит авторитет человека труда.

Что еще изменится?

Профильное министерство предлагает начинать профориентационную работу в школе, так как многие старшеклассники недостаточно осведомлены о разнообразии карьерных возможностей. Для этого была разработана концепция профессиональной ориентации. Новые подходы к профориентационной работе позволят учащимся узнать о современных требованиях на рынке труда, оценить карьерные перспективы в разных отраслях экономики и сделать осознанный выбор профессии.

В рамках этих инициатив будет усилена работа профориентационных служб в школах, что обеспечит полный охват учащихся профессиональной диагностикой. В сотрудничестве с предприятиями и колледжами в школах откроется 1 тыс. профильных классов.

Представители крупного бизнеса не могут и не смогут игнорировать ключевые тезисы стратегического видения главы государства. Мало того, часть компаний, особенно среди представителей реального сектора экономики, уже следуют этим курсом. Например, инвестиционный холдинг «Кипрос», о работе дочерних организаций которого далее и пойдет речь.

Вклад холдинга в развитие рабочих профессий

Началом нового витка движения в направлении популяризации и повышения авторитета человека труда можно с уверенностью назвать медаль «Заслуженного энергетика», которую в декабре 2024 года получил Сергей Пилипенко, первый заместитель генерального директора по производственным и техническим вопросам Шымкентского химзавода (предприятие является активом холдинга). Награда знаменует признание его значительного личного вклада в развитие электроэнергетического комплекса Республики Казахстан.

Шымкентский химзавод в целом можно назвать предприятием, которое соответствует ключевым критериям формирования и поддержки имиджа и престижа человека труда. Средняя зарплата по рабочим специальностям (обходчик, техник теплоснабжения, техник-электрик, слесарь-ремонтник и т.д.) за 2024 год составила 400 тысяч тенге.

Также среди предприятий, относящихся к холдингу «Кипрос», можно привести и ТОО «УПНКПВ», которое осуществляет прокалку сырого нефтяного кокса. Общее количество персонала на предприятии составляет 433 человека, при этом 366 из них относятся к представителям рабочих профессий.

По линии АПК стоит упомянуть ТОО «Qyzylsha Zher». Предприятие состоит из 100 постоянных сотрудников с уровнем заработных плат серьезно выше медианного значения в регионе. Qyzylsha Zher вносит вклад в развитие эффективного и экологичного сельского хозяйства через строительство полноценной инфраструктуры и внедрение влагосберегающих технологий.

Одним из ключевых проектов Qyzylsha Zher является AgroUstaz, направленный на повышение уровня знаний и навыков фермеров Жамбылской области по выращиванию сахарной свеклы, внедрению инновационных агротехнологий и улучшению финансовой грамотности. В программе AgroUstaz, где разбирается процесс выращивания сахарной свеклы, а также даются знания по базовой финансовой грамотности, планированию, тайм-менеджменту и работе с государственными органами. По состоянию на конец 2024 года в программе приняло участие 45 фермеров. Также силами Qyzylsha Zher в 2023-м была организована программа по обучению студентов региона в Университет Коньи, Турция.

Рабочие профессии в ТОО «Каспий нефть», системообразующем предприятии в Атырауской области, представлены специализациями: технолог-строитель, инженер по безопасности и др. Численность персонала составляет 273 человек, из них 220 работает на месторождении. Средняя заработная плата производственного персонала по итогам 2024 года – 850 тыс. тенге. Это, важно обратить внимание, более чем в 2 раза выше, чем в среднем по отрасли.