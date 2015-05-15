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Шоу-бизнес

Сергей Безруков уходит из семьи

Сергей и Ирина Безрукова поженились в 2000 году. Звездная пара расстается после 15 лет брака сообщает SUPER Лодка любви одной из самых знаменитых актерских пар, похоже, пошла ко дну. Из источников, близких к Сергею Безрукову, стало известно: 41-летний актер больше не живет со своей женой Ириной. По информации из театральных кругов, актеры приняли решение расстаться после пятнадцати лет счастливого брака. Одной из причин светские сплетники уже называют неверность актера жене. Кривотолкам есть резонное объяснение: в прошлом году SUPER рассказал о том, что у Безрукова на стороне есть еще одна сем
gorod
Сергей Безруков уходит из семьи
Сергей и Ирина Безрукова поженились в 2000 году.
Сергей и Ирина Безрукова поженились в 2000 году.
 Сергей и Ирина Безрукова поженились в 2000 году. Звездная пара расстается после 15 лет брака сообщает SUPER Лодка любви одной из самых знаменитых актерских пар, похоже, пошла ко дну. Из источников, близких к Сергею Безрукову, стало известно: 41-летний актер больше не живет со своей женой Ириной. По информации из театральных кругов, актеры приняли решение расстаться после пятнадцати лет счастливого брака. Одной из причин светские сплетники уже называют неверность актера жене. Кривотолкам есть резонное объяснение: в прошлом году SUPER рассказал о том, что у Безрукова на стороне есть еще одна семья, где растут двое маленьких детей. Мать малышей — 4-летнего Ивана и 6-летней Саши — петербургская 31-летняя актриса Кристина Смирнова. Сам актер их регулярно навещает и полностью обеспечивает, хотя до сих пор не признал детей официально. По информации друзей пары, Сергей и Ирина по-прежнему остаются родными друг другу людьми. В разговоре сама Ирина Безрукова отказалась обсуждать тему расставания с мужем. — Вы звоните из программы «Розыгрыш»? Я не буду это никак комментировать! — бросила в сердцах актриса. Напомним, месяц назад семья Безруковых пережила страшное горе: трагически погиб единственный сын Ирины Безруковой 25-летний Андрей Ливанов.

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