Сергей Безруков уходит из семьи

Сергей и Ирина Безрукова поженились в 2000 году. Звездная пара расстается после 15 лет брака сообщает SUPER Лодка любви одной из самых знаменитых актерских пар, похоже, пошла ко дну. Из источников, близких к Сергею Безрукову, стало известно: 41-летний актер больше не живет со своей женой Ириной. По информации из театральных кругов, актеры приняли решение расстаться после пятнадцати лет счастливого брака. Одной из причин светские сплетники уже называют неверность актера жене. Кривотолкам есть резонное объяснение: в прошлом году SUPER рассказал о том, что у Безрукова на стороне есть еще одна сем