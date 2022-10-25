Серийного домушника задержали в Уральске

Он обворовывал жителей поселка Деркул. По информации пресс-службы департамент полиции ЗКО, вор промышлял кражами с 12 по 16 октября в поселке Деркул. В полицию поступило от местных жителей сразу несколько заявлений о воровстве. Позже стражам порядка удалось задержать подозреваемого, им оказался 34-летний житель района Байтерек. - Подозреваемый проникал в дачные дома, похищал ювелирные изделия, строительные инструменты, велосипеды, продукты питания, личные вещи и многое другое. От него пострадали трое жителей поселка Деркул. Мужчина дал признательные показания. Часть украденного успел продать,