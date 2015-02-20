Источник: Nur.kz Источник: Nur.kz Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы завершились победами "Севильи", "Аякса", "Ливерпуля" и многих других команд, пишет Nur.kz. Действующий победитель Лиги Европы "Севилья" обыграла на своём поле "Боруссию" из Мёнхенгладбаха со счетом 1:0. "Тоттенхэм" и "Фиорентина" сыграли вничью со счётом 1:1. За "Тоттенхэм" забил Роберто Сольдадо, за "Фиорентину" — Хосе Мария Басанта. Интер" сыграл вничью с "Селтиком" со счётом 3:3. В составе хозяев отличились Стюарт Армстронг и Йон Гвидетти, ещё один мяч влетел в ворота нерадзурри в результате автогола. У гостей дубль оформил Родриго Паласио, а Шердан Шакини забил один раз. "Аякс" выиграл у "Легии" со счётом 1:0. Единственный гол забил Аркадиуш Милик. "Ливерпуль" выиграл у "Бешикташа" со счётом 1:0.На 83-й минуте в ворота "Бешикташа" был назначен пенальти за фол Вели Кавлака на Даниэле Старридже. Марио Балотелли сильно пробил с 11-метровой отметки в левый угол, вратарь не угадал направление удара. Киевское "Динамо" во Франции уступило со счётом 1:2 "Генгаму".Киевляне открыли счёт на 19-й минуте благодаря точному удару Мигела Велозу. Ещё до перерыва украинская команда осталась вдевятером: на 39-й минуте Андрей Ярмоленко получил красную карточку, а на 44-й минуте был удалён Юнес Беланда, вышедший на замену на 41-й минуте.Численным преимуществом хозяева воспользовались во втором тайме: на 73-й минуте Клаудио Бове счёт сравнял, а Мустафа Диалло забил победный мяч две минуты спустя. "Вильярреал" победил "Ред Булл Зальцбург" со счетом 2:1. Счёт в матче был открыт на 32-й минуте: отличился нападающий "Вильярреала" Икечукву Уче. В начале второго тайма "Зальцбург" отыгрался: Хонатан Сориано реализовал пенальти. Черышев отличился на 54-й минуте, автором голевой передачи стал Лусиано Вьетто. Московское "Динамо" сыграло вничью со счётом 0:0 с местным "Андерлехтом".Бело-голубым пришлось заканчивать встречу вдесятером: на 75-й минуте с поля был удалён защитник Александер Бюттнер, получивший вторую жёлтую карточку. Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч Андерлехт – Динамо М – 0:0 Янг Бойз - Эвертон 1:4 Торино - Атлетик Б 2:2 Вольфсбург - Спортинг 2:0 Ольборг - Брюгге 1:3 Днепр Дп - Олимпиакос 2:0 Трабзонспор - Наполи 0:4 Рома - Фейеноорд 1:1 ПСВ Эйндховен - Зенит 0:1 Тоттенхэм Хотспур - Фиорентина 1:1 Селтик - Интер М 3:3 Севилья – Боруссия М – 1:0 Тоттенхэм Хотспур – Фиорентина – 1:1 Аякс – Легия – 1:0 Ливерпуль – Бешикташ – 1:0 Генгам – Динамо К – 2:1 Вильярреал – Ред Булл Зальцбург – 2:1