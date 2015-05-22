Сферу образования в Актюбинской области назвали самой коррумпированной

Сегодня, 22 мая, на очередном дисциплинарном совете в Актобе озвучили любопытные факты. За последние два года в сфере образования региона зарегистрировано больше 40 фактов коррупционных преступлений, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Только в прошлом году, по данным докладчика диссовета Жаксылыка УМБЕТКАЛИЕВА, в детских садах, школах и других образовательных учреждениях области произошло хищение бюджетных средств на 148 миллионов тенге. Одно из громких уголовных дел этого года - получение взятки директором образцово-показательной школы-лицея №20. Бывший руководитель учебного заведени