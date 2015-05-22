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Социум

Сферу образования в Актюбинской области назвали самой коррумпированной

Сегодня, 22 мая, на очередном дисциплинарном совете в Актобе озвучили любопытные факты. За последние два года в сфере образования региона зарегистрировано больше 40 фактов коррупционных преступлений, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Только в прошлом году, по данным докладчика диссовета Жаксылыка УМБЕТКАЛИЕВА, в детских садах, школах и других образовательных учреждениях области произошло хищение бюджетных средств на 148 миллионов тенге. Одно из громких уголовных дел этого года - получение взятки директором образцово-показательной школы-лицея №20. Бывший руководитель учебного заведени
gorod
Сферу образования в Актюбинской области назвали самой коррумпированной
Сегодня, 22 мая, на очередном дисциплинарном совете в Актобе озвучили любопытные факты. За последние два года в сфере образования региона зарегистрировано больше 40 фактов коррупционных преступлений, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
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 Только в прошлом году, по данным докладчика диссовета Жаксылыка УМБЕТКАЛИЕВА, в детских садах, школах и других образовательных учреждениях области произошло хищение бюджетных средств на 148 миллионов тенге. Одно из громких уголовных дел этого года - получение взятки директором образцово-показательной школы-лицея №20. Бывший руководитель учебного заведения, по данным следствия, получила полмиллиона тенге за то, чтобы пропустить через тендер потенциального арендатора школьной столовой. Сейчас дело экс-руководителя рассматривают в суде. Членов диссовета к тому же возмутило, что вместо того, чтобы уволить директора гимназии по отрицательным мотивам, женщина ушла с работы по собственному желанию. Кроме того, как стало известно, многие директоры учебных заведений области, помимо основной работы, активно занимаются бизнесом. На некоторых расторопных руководителей оформлены даже не одно, а сразу несколько ИП. - Честно говоря, для меня самой стало открытием, что директоры, оказываются, еще и бизнесом занимаются. Мы уже поставили вопрос о том, чтобы уволить всех этих руководителей, - прокомментировала ситуацию начальник отдела образования г. Актобе Ляззат ОРАЗБАЕВА.
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Коррупция

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