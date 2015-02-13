Сгорел особняк Пирса Броснана в Малибу
Фото: Charly Triballeau / AFP В Малибу сгорел особняк голливудского актера Пирса Броснана, сообщает lenta.ru со ссылкой на NY Daily News. Дом полыхал около 35 минут и почти полностью уничтожен. По предварительным данным, пожар начался в гараже дома, расположенного на Брод-Бич-Роуд. Причины возгорания не установлены. Пострадавших при происшествии нет. В тушении приняли участие 50 пожарных. Соседи видели, что актер лично принимал участие в их работе. Очевидцы происшествия вывесили в интернет видеозапись пожара. Источник: lenta.ru