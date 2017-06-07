«ШАПАҒАТ » - больше чем проект

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Первый год, он самый трудный, - так предполагали инициаторы благотворительной акции "Шапағат". Но их опасения оказались напрасны. Идея нашла отклик у населения: кто-то попробовал себя в роли волонтера, кто-то готов предложить свою помощь по транспортировке, кто-то ищет спонсоров и составляет список особо нуждающихся. Людей, попавших в категорию социально уязвимых, к сожалению, у нас в стране достаточно. Жизненные сценарии бывают разные и порой выходят за рамки благополучной жизни. Очень часто люди, которые хотят проявить участие и помочь, опасаются того, что помощь просто не дойдет до адресата
Первый год, он самый трудный, - так предполагали инициаторы благотворительной акции "Шапағат". Но их опасения оказались напрасны. Идея нашла отклик у населения: кто-то попробовал себя в роли волонтера, кто-то готов предложить свою помощь по транспортировке, кто-то ищет спонсоров и составляет список особо нуждающихся. Людей, попавших в категорию социально уязвимых, к сожалению, у нас в стране достаточно. Жизненные сценарии бывают разные и порой выходят за рамки благополучной жизни.
Очень часто люди, которые хотят проявить участие и помочь, опасаются того, что помощь просто не дойдет до адресата. Сказывается печальный опыт, когда перечисляли средства в многочисленные фонды, содержа их, но до самого благого дела финансы не "доживали" или расходовались нерационально. "Шапағат" исключает такой исход дела. Все вещи, продукты идут строго по назначению, также волонтеры могут лично передать предметы быта, одежду, товары первой необходимости непосредственно самому нуждающемуся из рук в руки.
В Костанае коммунисты обкома убедились, что создание народного проекта в полной мере оправдывает себя. С одной стороны, очень много неравнодушных людей привлекает эта акция, с другой, все больше людей верят в искренность намерений КНПК. Активное продвижение народного проекта в социальных сетях помогает сплотить людей из отдаленных уголков страны, людей разных по возрасту, социальному уровню, национальности. Узнав о КНПК через проект, многие лучше понимают цели и задачи коммунистов, вступают в партийные ряды или становятся сочувствующими.
Чаще всего помогают не банкиры и руководители корпораций, а простые люди среднего достатка, частные предприниматели, бизнесмены средней руки. Вероятно поэтому, их поддержка ценится еще больше, ведь они делятся тем немногим, что имеют сами. Доброе начинание уже вышло за рамки партийного проекта, став по-настоящему народным. «Шапағат» теперь больше, чем проект, коммунисты Костаная не зря считают его одним из элементов духовного возрождения нации, о важности которого беседовали на «круглом столе» в Костанайском гуманитарном колледже, изучая программную статью Главы государства «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания».
За время действия проекта Костанайским обкомом оказана материальная помощь 26 семьям, более 40 человек получили вещи, книги, игрушки. Направлена целевая помощь пострадавшим от паводка в Карасуском районе, в селе Ленинское 10 малообеспеченных семей получили продуктовые гуманитарные посылки, собранные коммунистами области на сумму более 100 000 тенге. Для молодежи это отличный пример взаимовыручки, человечности и нравственных ценностей, в противовес западной потребительской пропаганде и торжеству эгоизма.
В Мангистау в рамках социального проекта «Шапағат» члены Мангистауского областного комитета КНПК подобрали вещи для Н. Тыныштыкова, в одиночку воспитывающему четырех несовершеннолетних детей. Нерадивая мать семейства исчезла в неизвестном направлении, оставив малолетних ребятишек на попечение супруга. В обкоме мужчина узнал о социальном направлении работы партии, также ему предложили в случае необходимости бесплатную юридическую консультацию общественной приемной.
В Жамбылский областной комитет КНПК обратились многодетные мамы: Зарина Абылгазиева, воспитывающая троих детей, и Жанар Маметова, у которой шестеро детишек. Женщины выбрали детскую одежду. Актив обкома благодарит индивидуального предпринимателя Зарину Абдуалиеву за предоставленные в рамках благотворительной акции детские вещи.
В столичном центре "Шапағат" была проведена продуктовая акция для малоимущих и многодетных подопечных в количестве 12 семей. С помощью неравнодушных волонтеров удалось собрать нужную сумму денег для закупа основного потребительского пакета. Каждая семья получила муку, рис, масло подсолнечное, макароны, сахар, чай, печенье и конфеты. К сожалению, многие нуждаются в продуктах питания. Это ненормально, если сейчас в мирное время дети будут недоедать. Коммунисты составили списки особо нуждающихся и собрали продуктовые пакеты, желая поддержать людей.
Многодетная семья Тажигуль Иркинчаевой переехала в Астану из северной области за лучшей жизнью и желанием дать детям образование. У Тажигуль девять детей, она мать-героиня. Вместе с мужем женщина работает в Зеленстрое. В семье два студента, один из которых учится на платной основе, еще четверо школьников и трое малышей. Для жилья им приходиться снимать гараж. Семья хорошая, трудолюбивая, добрая, стараются воспитать детей достойными людьми. Но, к сожалению, не всегда дохода хватает на необходимые нужды. "Шапағат" помог одеждой и предметами первой необходимости. В дальнейшем также коммунисты Астанинского горкома планируют поддерживать эту семью морально и материально.
В каждом городе коммунисты дают объявления, приглашая спонсоров, волонтеров и всех неравнодушных граждан принять участие в проекте. И люди откликаются, понимая, что человечество не сможет выжить, если не будет заботиться друг о друге. Таков закон сохранения жизни.