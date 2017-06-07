«ШАПАҒАТ » - больше чем проект

Первый год, он самый трудный, - так предполагали инициаторы благотворительной акции "Шапағат". Но их опасения оказались напрасны. Идея нашла отклик у населения: кто-то попробовал себя в роли волонтера, кто-то готов предложить свою помощь по транспортировке, кто-то ищет спонсоров и составляет список особо нуждающихся. Людей, попавших в категорию социально уязвимых, к сожалению, у нас в стране достаточно. Жизненные сценарии бывают разные и порой выходят за рамки благополучной жизни. Очень часто люди, которые хотят проявить участие и помочь, опасаются того, что помощь просто не дойдет до адресата