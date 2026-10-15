Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Шекараны жалған құжатпен кеспек болған 358 дерек тіркелді

Қыркүйек пен қазанда 19 шетел азаматы Қазақстан аумағына жалған құжатпен өтпек болған.
Ажар Хамитова
Шекараны жалған құжатпен кеспек болған 358 дерек тіркелді
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің фотосы

Биыл Қазақстан шекарасын жалған құжатпен кеспек болған 358 дерек тіркелді. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі хабарлады. Ведомство өкілдері қыркүйек пен қазан айында Астана мен Алматы қаласының әуежайында 19 шетел азаматы анықталды. Олар жалған құжатпен шекара кеспек болған.

- Құқық бұзушылардың басым бөлігі жалған визаларды және үшінші тұлғалардың анықтау деректері көрсетілген құжат бланкілерін пайдаланған, - деп хабарлады Ұлттық қауіпсіздік комитеті.

Қазіргі таңда заң бұзған шетел азаматтарына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.

 

Читайте также

Новости партнёров