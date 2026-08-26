Схема на 964 млн тенге: двоих жителей ЗКО осудили за фиктивные счета-фактуры

В Западно-Казахстанской области суд вынес приговор двум местным жителям, которые организовали незаконный бизнес по выписке поддельных счетов-фактур без реальных поставок товаров и услуг. Об этом рассказали в департаменте экономических расследований по ЗКО.

- Главный фигурант дела, ранее уже судимый за аналогичное преступление, наладил криминальную схему через две компании, оформленные на знакомых. Мужчина использовал чужие электронные ключи и печати, хотя предприятия не имели ни штата сотрудников, ни складов, ни транспорта. Оборот по фиктивным сделкам достиг 964,3 миллиона тенге. За свои услуги организатор брал комиссию в размере около 5%, а деньги затем обналичивал и возвращал заказчикам, - пояснили в ДЭР по ЗКО.

Второй обвиняемый выступал номинальным руководителем одного из ТОО - он подписывал бумаги и помогал обналичивать средства за денежное вознаграждение.