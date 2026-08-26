Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Схема на 964 млн тенге: двоих жителей ЗКО осудили за фиктивные счета-фактуры

Ущерб государству составил почти 250 миллионов тенге.
Кристина Кобина
Схема на 964 млн тенге: двоих жителей ЗКО осудили за фиктивные счета-фактуры
Фото сгенерировано с помощью ИИ

В Западно-Казахстанской области суд вынес приговор двум местным жителям, которые организовали незаконный бизнес по выписке поддельных счетов-фактур без реальных поставок товаров и услуг. Об этом рассказали в департаменте экономических расследований по ЗКО.

- Главный фигурант дела, ранее уже судимый за аналогичное преступление, наладил криминальную схему через две компании, оформленные на знакомых. Мужчина использовал чужие электронные ключи и печати, хотя предприятия не имели ни штата сотрудников, ни складов, ни транспорта. Оборот по фиктивным сделкам достиг 964,3 миллиона тенге. За свои услуги организатор брал комиссию в размере около 5%, а деньги затем обналичивал и возвращал заказчикам, - пояснили в ДЭР по ЗКО.

Главный баннер

Второй обвиняемый выступал номинальным руководителем одного из ТОО - он подписывал бумаги и помогал обналичивать средства за денежное вознаграждение.

- Ущерб государству от их деятельности составил 249,8 миллиона тенге. Суд признал обоих виновными и приговорил каждого к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы, - заключили в ведомстве.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article