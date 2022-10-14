- На месте происшествия погибли шесть человек, находившиеся в Mercedes, четверо из которых несовершеннолетние. Ещё четверых пострадавших с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. Отметим, что в Mercedes находились 10 человек, семь из которых несовершеннолетние, - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Смертельное ДТП произошло 13 октября около 17:30 часов. На 69-м километре дороги Алматы - Кокпек - Коктал столкнулись Mercedes и Subaru. По данным МВД Казахстана, 28-летний водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения, столкнулся с Subaru, а после врезался в дерево на обочине дороги.Начато досудебное расследование.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.