Еще один человек с различными травмами доставлен в сельскую больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Шесть человек погибли в страшной аварии на автодороге Уральск-Атырау в ЗКО (фото) Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, жуткое ДТП произошло сегодня, 22 февраля, на трассе Уральск-Атырау, недалеко от поселка Тайпак. На автодороге столкнулись Toyota и Lada. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, шесть человек погибли на месте аварии, еще один доставлен в больницу села Тайпак. Его состояние сейчас уточняется. На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности ДТП выясняются. Шесть человек погибли в страшной аварии на автодороге Уральск-Атырау (фото) Шесть человек погибли в страшной аварии на автодороге Уральск-Атырау (фото)   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено очевидцем ДТП