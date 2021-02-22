Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, жуткое ДТП произошло сегодня, 22 февраля, на трассе Уральск-Атырау, недалеко от поселка Тайпак. На автодороге столкнулись Toyota и Lada. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, шесть человек погибли на месте аварии, еще один доставлен в больницу села Тайпак. Его состояние сейчас уточняется. На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности ДТП выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.