Такое количество поджогов было зарегистрировано в 2020 году, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Десятки тонн сена, хозпостройки и домашний скот сгорели из-за поджога в селе ЗКО (фото, видео) Фото из архива "МГ" По информации начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиева, с начала отопительного периода 2020-2021 годов зарегистрировано 163 пожара, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. В прошлый сезон в регионе зарегистрировано 183 пожара. – Материальный ущерб от пожаров составил 560 тысяч тенге, погибли шесть человек, еще семь человек получили травмы различной степени тяжести. В областном центре произошло 58 пожаров, в сельских населенных пунктах зарегистрировано 105. С начала отопительного периода подразделениями противопожарной службы области на пожарах спасено семь человек из них трое детей, также спасено материальных ценностей на сумму более девяти миллионов тенге, - рассказал Мереке Жумагалиев. Причиной большинства возгораний специалисты назвали несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности. Другими словами, в 136 случаях пожары начались из-за пренебрежения правилами. Кроме этого, за 2020 год произошло шесть пожаров, причинами которых стали поджоги. В качестве примера специалисты привели случай, который произошел 9 апреля этого года в селе Актау Таскалинского района. Тогда пожарные при тушении дома обнаружили тела женщины и двух ее дочерей. Подозреваемым оказался супруг погибшей Серик Кафизов. 30 июля в суде его признали виновным в убийстве двух и более лиц и в поджоге. За убийство он приговорен к пожизненному сроку, а за поджог - к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно Кафизову назначен пожизненный срок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    