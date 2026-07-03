Шесть рабочих пострадали из-за резкой остановки лифта на шахте в Абайской области

Шесть рабочих пострадали из-за резкого торможения клети (подземный лифт) в Орловской шахте в Абайской области. Информацию подтвердили в KAZ Minerals, сообщает informburo.kz.

Происшествие случилось 1 июля. В шахтном лифте находились 15 человек.

- Когда клеть спускалась, произошла усадка её на кулаки. Кулак – это стопор, который, когда клеть останавливается на определённом подземном этаже, выпускается и держит её ровно. Когда клеть спускалась, произошёл выпуск одного из кулаков. И клеть зацепилась во время движения за этот кулак и остановилась. Резкое торможение произошло, = рассказал менеджер департамента корпоративных связей компании Ермек Дюзкенев.

За медицинской помощью обратились шесть человек. Троих с ушибами отпустили домой. Ещё троих доставили в больницу Семея, однако позже выписали. Все пострадавшие шахтёры сейчас проходят амбулаторное лечение. Причину происшествия пока не установили.