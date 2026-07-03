Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Шесть рабочих пострадали из-за резкой остановки лифта на шахте в Абайской области

Причину происшествия пока не установили.
Кристина Кобина
Шесть рабочих пострадали из-за резкой остановки лифта на шахте в Абайской области
Фото Depositphotos.сom

Шесть рабочих пострадали из-за резкого торможения клети (подземный лифт) в Орловской шахте в Абайской области. Информацию подтвердили в KAZ Minerals, сообщает informburo.kz.

Происшествие случилось 1 июля. В шахтном лифте находились 15 человек.

- Когда клеть спускалась, произошла усадка её на кулаки. Кулак – это стопор, который, когда клеть останавливается на определённом подземном этаже, выпускается и держит её ровно. Когда клеть спускалась, произошёл выпуск одного из кулаков. И клеть зацепилась во время движения за этот кулак и остановилась. Резкое торможение произошло, = рассказал менеджер департамента корпоративных связей компании Ермек Дюзкенев.

За медицинской помощью обратились шесть человек. Троих с ушибами отпустили домой. Ещё троих доставили в больницу Семея, однако позже выписали. Все пострадавшие шахтёры сейчас проходят амбулаторное лечение. Причину происшествия пока не установили.

- Они могут быть разные: ошибка системы, человеческий фактор, могут быть ещё какие-то. Обычно в расследовании участвует комиссия, отдел промышленной безопасности. Могут привлекать сторонние организации, - заключил Дюзкенев.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article