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Происшествия Социум

Шесть рабочих погибли и четверо пострадали при пожаре в общежитии в Атырауской области

Пострадавшие с ожогами доставлены в областную больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото По информации пресс-службы Комитета по ЧС МВД РК, 2 марта в 08.41 на объекте стройплощадки «Газотурбинной электростанции» Карабатан произошёл пожар в общежитии контейнерного типа, расположенного на территории вахтового городка. - Во время пожара в общежитии находилась ночная смена рабочих - примерно 20 человек, из них 4 человека получили ожоги и направлены в Областную больницу города Атырау. На месте пожара обнаружены тела 2 человек, - сообщили в пресс-службе ведомства. Позже
gorod
Шесть рабочих погибли и четверо пострадали при пожаре в общежитии в Атырауской области
Пострадавшие с ожогами доставлены в областную больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото По информации пресс-службы Комитета по ЧС МВД РК, 2 марта в 08.41 на объекте стройплощадки «Газотурбинной электростанции» Карабатан произошёл пожар в общежитии контейнерного типа, расположенного на территории вахтового городка. - Во время пожара в общежитии находилась ночная смена рабочих - примерно 20 человек, из них 4 человека получили ожоги и направлены в Областную больницу города Атырау. На месте пожара обнаружены тела 2 человек, - сообщили в пресс-службе ведомства. Позже в пресс-службе КЧС МВД РК сообщили, что после пожара были обнаружены тела еще 4 рабочих. Таким образом в пожаре погибли 6 рабочих. Площадь составила пожара порядка 500 кв.м. Пожар локализован в 10.25 и ликвидирован в 10.45. Причина выясняется. В ликвидации пожара приняли участие 11 сотрудников и 3 единицы техники службы пожаротушения Атырауской области. Ерлан ОМАРОВ
Пожар жертвы общежитие

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