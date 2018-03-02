Шесть рабочих погибли и четверо пострадали при пожаре в общежитии в Атырауской области

Пострадавшие с ожогами доставлены в областную больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото По информации пресс-службы Комитета по ЧС МВД РК, 2 марта в 08.41 на объекте стройплощадки «Газотурбинной электростанции» Карабатан произошёл пожар в общежитии контейнерного типа, расположенного на территории вахтового городка. - Во время пожара в общежитии находилась ночная смена рабочих - примерно 20 человек, из них 4 человека получили ожоги и направлены в Областную больницу города Атырау. На месте пожара обнаружены тела 2 человек, - сообщили в пресс-службе ведомства. Позже