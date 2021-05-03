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Социум

Шесть школ закрыли на карантин в ЗКО

С начала учебного года 922 ученика заболели COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нурлыбека Мустаева, с начала учебного года зарегистрировано 922 ученика, заболевших COVID-19, из них 480 обучались в очном режиме, 442 - в дистанционном. За 4 четверть (с 1 апреля) зарегистрировано 293 случая COVID-19 среди учеников, 138 на очном обучении, 155 на дистанционном. - На сегодняшний день постановлениями главных государственных санитарных врачей города и районов в св
Дана Рахметова
Шесть школ закрыли на карантин в ЗКО
С начала учебного года 922 ученика заболели COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
33 класса закрыли на карантин в школах ЗКО
33 класса закрыли на карантин в школах ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нурлыбека Мустаева, с начала учебного года зарегистрировано 922 ученика, заболевших COVID-19, из них 480 обучались в очном режиме, 442 - в дистанционном. За 4 четверть (с 1 апреля) зарегистрировано 293 случая COVID-19 среди учеников, 138 на очном обучении, 155 на дистанционном. - На сегодняшний день постановлениями главных государственных санитарных врачей города и районов в связи с регистрацией случаев КВИ среди организованных детей, школьников и учителей на карантин закрыто 6 школ, 69 классов в 40 школах, 7 групп в 7 ДДУ, 1 группа в вузе, 2 группы в двух сузах, - сообщил Нурлыбек Мустаев.
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школа Карантин

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