Шесть жителей ЗКО лишили родительских прав

осле проверки доступ к этим сайтам был заблокирован, а виновных наказали. Благодаря этим действиям, защитили права 71 тысячи детей. К дисциплинарной ответственности привлечено 236 лиц, к административной — 262.

В областной прокуратуре ЗКО сообщили, что в 90 учреждениях образования был свободный доступ к сайтам с порнографией, экстремизмом, насилием, азартными играми, наркотиками и алкоголем.

После проверки доступ к этим сайтам был заблокирован, а виновных наказали. Благодаря этим действиям, защитили права 71 тысячи детей. К дисциплинарной ответственности привлечено 236 лиц, к административной — 262.

Суд также ограничил права девяти родителей за то, что они не заботились о воспитании и обучении своих детей, шесть родителей лишили родительских прав. К административной ответственности привлечено 1 214 родителей, 270 семьям оказана материальная помощь, 72 подростка поставили в очередь на жилье, и двое уже получили квартиры.