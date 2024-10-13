Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Шесть жителей ЗКО лишили родительских прав

осле проверки доступ к этим сайтам был заблокирован, а виновных наказали. Благодаря этим действиям, защитили права 71 тысячи детей. К дисциплинарной ответственности привлечено 236 лиц, к административной — 262.
Арайлым Усербаева
Шесть жителей ЗКО лишили родительских прав

В областной прокуратуре ЗКО сообщили, что в 90 учреждениях образования был свободный доступ к сайтам с порнографией, экстремизмом, насилием, азартными играми, наркотиками и алкоголем.

После проверки доступ к этим сайтам был заблокирован, а виновных наказали. Благодаря этим действиям, защитили права 71 тысячи детей. К дисциплинарной ответственности привлечено 236 лиц, к административной — 262. 

Суд также ограничил права девяти родителей за то, что они не заботились о воспитании и обучении своих детей, шесть родителей лишили родительских прав. К административной ответственности привлечено 1 214 родителей, 270 семьям оказана материальная помощь, 72 подростка поставили в очередь на жилье, и двое уже получили квартиры.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article