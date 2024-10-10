Грубое обращение с детьми выявили прокуроры в детских садах ЗКО

В трех детских садах прокуроры установили факты систематического грубого обращения с детьми, применения недозволенных методов воспитания. Изучив записи камер видеонаблюдения они увидели, что воспитатели детских садов периодически грубо обращались с детьми. Однако до суда дело не дошло. Стороны помирились, уголовные дела прекращены. Воспитателей всё же уволили.

Старший помощник прокурора ЗКО Жанар Имангалиева во время брифинга в РСК подчеркнула, что защита прав детей является одним из приоритетных направлений надзорной деятельности.

В 2024 году прокуроры провели проверки в детсадах, организациях среднего, технического и профессионального образования по безопасности детей. По итогам установлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, организации антитеррористической защиты объектов, а также факты использования поддельных дипломов и жестокого обращения с детьми. В 431 организации образования установлены нарушения требований правил пожарной безопасности.

Системными нарушениями являются неисправность автоматической пожарной сигнализации, отсутствие объемных световых знаков пожарной безопасности «Выход», «Эвакуационный (запасный) выход».

– В 414 организациях установлены нарушения санитарных правил. В пищеблоках, а также в пробах, взятых из готового пищевого продукта, 52 частных и 13 государственных детских садов установлено наличие бактерий группы кишечных палочек. Кроме этого при хранении пищи в холодильниках нарушался температурный режим, мебель для детей находится в изношенном состоянии, имеют множество поломок и дефектов, спальные принадлежности не заменяются своевременно, отсутствуют медицинские документы у рабочих, допускается реализация готовых блюд, приготовленных на три часа ранее, - рассказала Жанар Имангалиева.

В 18 организациях образования камеры находились в неисправном состоянии.

Вместе с тем, в трех детских садах прокуроры установили факты систематического грубого обращения с детьми, применения недозволенных методов воспитания. Изучив записи камер видеонаблюдения они увидели, что воспитатели детских садов периодически грубо обращались с детьми. Однако до суда дело не дошло. Стороны помирились, уголовные дела прекращены. Воспитателей всё же уволили.