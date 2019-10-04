Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 17 сентября в 09.30 в 100 метрах от дома в селе Новая Жизнь Теректинского района в лесном массиве был обнаружен труп женщины. - 21-летняя девушка повесилась. В ходе расследования было установлено, что она работала в школе учителем. 16 сентября в 08.00 она выехала на своем авто на работу, а вечером домой не вернулась, на телефонные звонки не отвечала. Повешенную девушку обнаружил сосед, когда выносил мусор, - пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что по данному факту ведется досудебное расследование по ст. 105 ч. 1 УК РК "Доведение до самоубийства".

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