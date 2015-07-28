Школьная ярмарка открылась в Уральске

Ежегодная школьная ярмарка официально открылась с 27 июля на улице Дины Нурпеисовой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Школьная ярмарка организуется городским акиматом пятый год подряд. И предпринимателей, желающих получить бесплатные торговые места, довольно много. Так, на сегодняшний день в отдел предпринимательства было подано более 200 заявок, из них 70 заявок были отклонены. - Торговые места на школьной ярмарке выделяются бесплатно, - рассказал руководитель городского отдела предпринимательства Ринат ШАУЕНОВ. - И согласно правилам, каждый предприниматель, занимающийся реализацие