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Социум

Школьная ярмарка открылась в Уральске

Ежегодная школьная ярмарка официально открылась с 27 июля на улице Дины Нурпеисовой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Школьная ярмарка организуется городским акиматом пятый год подряд. И предпринимателей, желающих получить бесплатные торговые места, довольно много. Так, на сегодняшний день в отдел предпринимательства было подано более 200 заявок, из них 70 заявок были отклонены. - Торговые места на школьной ярмарке выделяются бесплатно, - рассказал руководитель городского отдела предпринимательства Ринат ШАУЕНОВ. - И согласно правилам, каждый предприниматель, занимающийся реализацие
Marat
Школьная ярмарка открылась в Уральске
Ежегодная школьная ярмарка официально открылась с 27 июля на улице Дины Нурпеисовой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
IMG_0362
IMG_0362
 Школьная ярмарка организуется городским акиматом пятый год подряд. И предпринимателей, желающих получить бесплатные торговые места, довольно много. Так, на сегодняшний день в отдел предпринимательства было подано более 200 заявок, из них 70 заявок были отклонены. - Торговые места на школьной ярмарке выделяются бесплатно, - рассказал руководитель городского отдела предпринимательства Ринат ШАУЕНОВ. - И согласно правилам, каждый предприниматель, занимающийся реализацией канцелярских товаров, имеет право занять только одну торговую точку на ярмарке. Некоторые из предпринимателей пошли на обман и подавали заявки от других предпринимателей, которые к торговле канцелярскими товарами никакого отношения не имеют. Поэтому в этом году мы решили все заявки, перед тем как дать разрешение, проверять через налоговый комитет. Как оказалось, 70 предпринимателей имеют различные направления в бизнесе, но никоим образом не связаны с реализацией канцелярских товаров. На сегодняшний день разрешение на торговлю были выданы 120 предпринимателям, которые могут продавать до 1 сентября на выделенном для этого месте. На Арбате уже установлены первые палатки, в которых можно найти всю канцелярскую мелочь от скрепки до тетради, а также уже есть небольшой выбор школьных сумок для самых маленьких. - Очень хотелось бы, чтобы цены в этом году на школьной ярмарке были ниже, чем в магазине, как и обещали, - говорит покупательница Алена СЕМЕНОВА. - У меня трое детей, и все они школьники, поэтому столько всего купить нужно, не говорю уже об одежде. В прошлом году повезло, я смогла тут купить и тетради подешевле, и краски. Пока выбора маловато, нет нужных тетрадей, но у нас еще есть время, подождем.
Арбат школьная ярмарка

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