Иллюстративное фото с сайта saroblnews.ru Иллюстративное фото с сайта saroblnews.ru В Атырауской области ученица 11-го класса покончила с собой, наглотавшись лекарств, сообщает "Ак Жайык". Как стало известно, незадолго до этого школьница сдавала пробный ЕНТ. Инцидент произошел 17 февраля в поселке Доссор. По данным правоохранительных органов, предсмертной записки школьница не оставила. "Можно предположить, что причиной для самоубийства стал низкий балл, полученный в ходе пробной сдачи ЕНТ по математике. Выяснилось, что она говорила одноклассницам, что покончит с собой, если потерпит неудачу на ЕНТ", - рассказал заместитель прокурора Макатского района Досбол Багитжанов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", ведется доследственная проверка. Напомним, что в сентябре координатор программы "Здоровье и развитие молодежи" Айгуль Кадирова заявляла, что самоубийства среди школьников в Казахстане не связаны с ЕНТ. По ее словам, об этом свидетельствуют результаты исследования причин подросткового суицида в Казахстане. "Нет связи с ЕНТ. Если вы посмотрите все тренды, у нас практически за последние 20 лет один и тот же стабильный уровень суицида, он не меняется", - сказала она, отвечая на вопросы депутатов на заседании комитета Мажилиса.