Школьницу пытался похитить мужчина в Уральске

Мужчина схватил девочку сзади, когда она вышла со школы, и пытался ее унести, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Со вчерашнего дня в мессенджерах WhatsApp распространяется аудиозапись о том, что неизвестный мужчина пытался выкрасть ребенка. Женщина на аудиозаписи просит горожан быть предельно внимательными и строго контролировать местонахождение своих детей. Кроме этого, она подробно рассказывает о девочке, которую якобы пытались выкрасть. – Девочка живет недалеко от школы и поэтому никто ее не сопровождает. Сегодня около 18.00 она вышла со школы и между домом №26 и детским садом возле пункта раздачи воды она увидела человека. В момент, когда она переходила дорогу, неожиданно появилась машина и девочка решила её пропустить. Но внезапно кто-то схватил её за шею, повалил на землю и начал ее тащить за собой. Девочка закричала, на её крики прибежала женщина, которая шла за водой. В руках у неё были емкости для воды, и она начала бить ими мужчину. Мужчина успел убежать. Девочка его приметы не запомнила и говорит, что он был в капюшоне и в серой куртке. В шоковом состоянии девочка прибежала домой и рассказала все маме. Случай произошел в 18.00, а наши дети выходят с занятий в 19.00. Пусть администрация школы уделяет особое внимание безопасности наших детей. Мы напишем письмо директору школы №44 и в управление образования, чтобы рассмотрели вопрос о том, чтобы наших детей перевели в утреннюю смену, - говорится в распространяемой аудиозаписи. Кроме этого, в родительские чаты также начали приходить подобные сообщения уже от учителей школ. – Уважаемые родители, все вы, наверное, слышали о том, что в 6-ом микрорайоне пытались выкрасть ребенка. Я не знаю, правда это или нет, но все же просим вас быть предельно внимательными и осторожными, - говорится во втором сообщении. В администрации СОШ №44 рассказали, что такой случай действительно произошел 16 октября. - Ученица пятого класса вышла с занятий в 17.30. По дороге домой на неё напал неизвестный мужчина. Девочка не запомнила ни лицо этого человека, ни другие отличительные черты. Она начала кричать, и на помощь ей пришла женщина. Сегодня мы вызвали в школу мать девочки. Заявление в полицию они пока писать не стали. Но все же мы сообщили об этом случае участковому. Девочка, естественно, сильно напугана, все время плачет, на неё этот случай произвёл очень сильное негативное впечатление. С ней и с ее мамой проведена беседа, мы посоветовали ей обратиться в правоохранительные органы. О произошедшем случае также сообщили в городской отдел образования. Такой случай у нас произошел впервые, и мы сами до сих пор не можем прийти в себя, - рассказала заместитель директора школы-гимназии 44 Шолпан Сисенова. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по этому случаю заявление в полицию не поступало. Новость обновлена в 19.22. В 19.20 в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по месту жительства девочки для выяснений обстоятельств выехали сотрудники полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Школьницу пытался похитить мужчина в Уральске
Мужчина схватил девочку сзади, когда она вышла со школы, и пытался ее унести, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со вчерашнего дня в мессенджерах WhatsApp распространяется аудиозапись о том, что неизвестный мужчина пытался выкрасть ребенка. Женщина на аудиозаписи просит горожан быть предельно внимательными и строго контролировать местонахождение своих детей. Кроме этого, она подробно рассказывает о девочке, которую якобы пытались выкрасть. – Девочка живет недалеко от школы и поэтому никто ее не сопровождает. Сегодня около 18.00 она вышла со школы и между домом №26 и детским садом возл