Школьницу пытался похитить мужчина в Уральске

Мужчина схватил девочку сзади, когда она вышла со школы, и пытался ее унести, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со вчерашнего дня в мессенджерах WhatsApp распространяется аудиозапись о том, что неизвестный мужчина пытался выкрасть ребенка. Женщина на аудиозаписи просит горожан быть предельно внимательными и строго контролировать местонахождение своих детей. Кроме этого, она подробно рассказывает о девочке, которую якобы пытались выкрасть. – Девочка живет недалеко от школы и поэтому никто ее не сопровождает. Сегодня около 18.00 она вышла со школы и между домом №26 и детским садом возл