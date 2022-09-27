Фото: baladauysy.kz В апреле и мае прошёл дистанционный отборочный этап Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы», в котором приняли участие более трёх с половиной тысяч юных исполнителей в возрасте от 8 до 12 лет со всех уголков Казахстана. По итогам отборочного тура профессиональное жюри определило 18 финалистов. 23 сентября в Алматы прошёл финал. Выступления детей оценивали члены жюри, среди которых популярные артисты казахстанской эстрады Али Окапов, Зарина Алтынбаева, Айри и Аян Бирбаев. Третью премию конкурса присудили Максиму Скоробогатову из ЗКО. Максим учиться в школе №13, занимается в музыкальной школе имени Дины Нурпеисовой, увлекается футболом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.