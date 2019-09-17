Иллюстративное фото из архива "МГ" - Несовершеннолетний водитель мотоцикла «Racer 110N», ученик 9 класса, двигаясь по ул.Абулхаир-хана, возле дома 41 допустил наезд на несовершеннолетнюю, которая переходила улицу вне пешеходного перехода, - рассказали в прессс-службе департамента полиции Актюбинской области. В результате ДТП первоклассница госпитализирована в Кобдинское ЦРБ. - В связи с этим просим родителей не позволять своим детям управлять транспортными средствами, чтобы избежать тяжких последствий, - с такой просьбой обращаются полицейские к родителям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.