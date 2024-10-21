Школьник убил мальчика ударом в грудь: суд вынес приговор

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области вынесли приговор подростку по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть, сообщает Orda.kz. Трагедия произошла в феврале 2024 года. Как установлено следствием, четверо старшеклассников местной школы собрались в подъезде одного из жилых домов поселка Белколь. Между подростками произошла ссора. Один из них нанёс другому два удара в область грудной клетки. В результате потерпевший, получив рефлекторную остановку сердца, скончался на месте происшествия.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области вынесли приговор подростку по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть, сообщает Orda.kz.

Трагедия произошла в феврале 2024 года. Как установлено следствием, четверо старшеклассников местной школы собрались в подъезде одного из жилых домов поселка Белколь.

Между подростками произошла ссора. Один из них нанёс другому два удара в область грудной клетки. В результате потерпевший, получив рефлекторную остановку сердца, скончался на месте происшествия.

В суде несовершеннолетний подсудимый вину свою признал только частично.

–Согласно заключению экспертизы установлено, что от удара потерпевшему была причинена физическая травма «рефлекторная остановка сердца от закрытой травмы грудной клетки, острая сердечно-сосудистая недостаточность, - говорится в материалах дела.

Приговором суда несовершеннолетний признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и восемь месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, трагедия произошла в полдень 12 февраля 2024 года во дворе многоэтажного дома в поселке Белколь.

По словам руководителя областного управления образования Аскарбека Есжанова, на месте происшествия было четверо детей. Трое из них и доставили четвертого в больницу. При оказании первой помощи 13-летний мальчик скончался. Подозреваемым по делу стал десятиклассник местной школы.