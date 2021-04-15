Школьники 1-5 классов Атырауской области вернутся к дистанционному обучению

Также обучение в традиционном формате запретили студентам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 15 апреля, главный санврач Атырауской области Мадениет Танауов внес изменения в постановление от 26 марта этого года. Изменения вступят в законную силу 17 апреля с 00.00. Согласно новому постановлению атырауские школьники и студенты вернутся к дистанционному обучению. В документе говорится: - Запретить оффлайн обучение технического и профессионального, послесреднего образования и в организациях высшего и послевузовского образования (разрешается толь