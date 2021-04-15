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Социум

Школьники 1-5 классов Атырауской области вернутся к дистанционному обучению

Также обучение в традиционном формате запретили студентам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 15 апреля, главный санврач Атырауской области Мадениет Танауов внес изменения в постановление от 26 марта этого года. Изменения вступят в законную силу 17 апреля с 00.00. Согласно новому постановлению атырауские школьники и студенты вернутся к дистанционному обучению. В документе говорится: - Запретить оффлайн обучение технического и профессионального, послесреднего образования и в организациях высшего и послевузовского образования (разрешается толь
Кристина Кобина
Школьники 1-5 классов Атырауской области вернутся к дистанционному обучению
Также обучение в традиционном формате запретили студентам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 15 апреля, главный санврач Атырауской области Мадениет Танауов внес изменения в постановление от 26 марта этого года. Изменения вступят в законную силу 17 апреля с 00.00. Согласно новому постановлению атырауские школьники и студенты вернутся к дистанционному обучению. В документе говорится: - Запретить оффлайн обучение технического и профессионального, послесреднего образования и в организациях высшего и послевузовского образования (разрешается только в онлайн-формате); - Запретить оффлайн обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно; Однако согласно постановлению, будет продолжено обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек. - В течение 6 дней недели для выпускных классов (9,11(12) классы) обучение проводить в комбинированном формате:  70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном, - говорится в постановлении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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