Учитель помогает детям узнать много нового и интересного, подгружаясь вместе с ними в робототехнику. Окончив одиннадцатилетнюю школу имени Утепкали Сахипова, в 2010 году поступил в Западно-Казахстанскую гуманиторную академию по специальности педагогика и психология. Канат активно участвовал в творческих работах еще в студенческие годы. Окончил данное учебное заведение в 2014 году и начал трудовую деятельность с молодежной практики в Молодежном ресурсном центре Таскалинского района. Работал в данном учреждении психологом-консультантом. В октябре того же года перешел в детский центр внешкольной работы на должность руководителя детской мастерской. В 2018 года начал работу с робототехникой. В этом году он успешно защитил степень магистра. В 2018 году получил жилье по программе "С дипломом в село". - По окончанию магистратуры я защитил диссертацию на тему "Пути развития креативного мышления учащихся младшего школьного возраста через уроки робототехники". Робототехнику я ввёл сам в свою профессию. У меня сложилось впечатление, что система STEM в сфере образования - это инновация, которая покоряет весь мир. Робототехника сейчас является развивающейся отраслью. Восприятие ее у каждого ребенка разное. С первого класса детей принимают в кружок. У школьников с раннего возраста особое мышление. Они пытаются сделать робота из того, что видят. Видя простой мультфильм, он пытается что-то повторить,- говорит молодой педагог. Эта область робототехники способствует развитию у детей навыков мышления. Когда дети приходят сюда, они думают, что пришли играть, но у них все получается. В школе робототехники ученики проводят много исследований и реализуют свои проекты. Занятие направлено на совместную разработку с детьми проектов и развитие свободы мышления. Еще одна цель тех, кто открыл эту школу - это не только научить юных подростков новым технологиям, но и привлечь их к участию в республиканских и международных соревнованиях. - Обучаясь здесь, дети планируют различные проекты, осваивают их развитие, работу с различными программами. В 2018 году на международном конкурсе «Roboland 2018» в г. Караганда юношеская команда «Тесло» добилась хороших результатов. В 2019 году ученик Камбар Кабенов также выступал на международных соревнованиях в городе Байконыр. В 2020 году областные соревнования «Roboland 2020» прошли в Таскалинском районе, где Маулен Нурдаулет и Ертас Нусанов получили путевку на международный этап в город Караганду,- рассказали в районном отделе образования.