- Мы значительно сократили расходы на проведение имиджевых мероприятий в трехлетнем бюджете, это свыше 1-го миллиарда тенге. Сэкономленные средства были направлены на решение актуальных социальных проблем, - рассказал глава региона. По словам акима, наш регион является дотационным и большое внимание уделяется экономии бюджетных средств. - С этой целью с этого года ввели практику закупок работ и услуг с трёхгодичным финансированием. Это дало нам ряд положительных эффектов. К примеру на установку видеонаблюдения по городу мы планировали затратить 2,3 млрд тенге, сейчас это обошлось бюджету области на 700 млн тенге, при этом в эту стоимость входит трехлетнее сопровождение. Кроме экономии средств, мы экономим время, усиливаем ответственность подрядчиков одновременно обеспечивая им долгосрочные и стабильные контракты. Но самое главное снижаются коррупционные риски, - рассказал Гали Искалиев. Как стало известно, по такому принципу проведены закупки по уличному освещению, озеленению, содержанию и эксплуатации фонтанов, обслуживанию и ремонту автодорог. Как рассказал аким ЗКО Гали Искалиев во время брифинга в службе центральных коммуникаций, если в 2019 году было отремонтировано 368 километров дорог, то в этом году в области отремонтировано 436,5 километров дорог на общую сумму 36,2 млрд тенге. – В настоящее время проводятся ремонтные работы автодороги Самара - Шымкент, которая соединяет нашу область с крупным городом России, а так же трассы Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ, Казталовка-Жанибек-граница РФ, Онеге-Бисен-Сайхин. кроме этого готовится проектно-сметная документация на ремонт автотрассы Подстепное-Федоровка-граница РФ, - рассказал Гали Искалиев. Глава региона так же подчеркнул, что выделены средства на изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги Атырау-Уральск, после чего начнутся ремонтные работы по расширению трассы.