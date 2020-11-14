Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким ЗКО Гали Искалиев во время брифинга в службе центральных коммуникаций, если в 2019 году было отремонтировано 368 километров дорог, то в этом году в области отремонтировано 436,5 километров дорог на общую сумму 36,2 млрд тенге. – В настоящее время проводятся ремонтные работы автодороги Самара - Шымкент, которая соединяет нашу область с крупным городом России, а так же трассы Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница РФ, Казталовка-Жанибек-граница РФ, Онеге-Бисен-Сайхин. кроме этого готовится проектно-сметная документация на ремонт автотрассы Подстепное-Федоровка-граница РФ, - рассказал Гали Искалиев. Глава региона так же подчеркнул, что выделены средства на изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги Атырау-Уральск, после чего начнутся ремонтные работы по расширению трассы. – В Западно-Казахстанской области большое внимание уделяется строительству дорог, связывающих нас с приграничными областями Российской Федерации. Введение данных республиканских дорог кроме увеличения транзитного потенциала позволит значительно повысить внешнеэкономические связи, в том числе экспорт живого скота. Наша область экспортирует свыше шести тысяч тонн мяса в соседние регионы, около двух тысяч тонн в такие зарубежные страны как, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Россия и Армения. Благодаря благоприятным климатическим условиям в зимнее время автомобильный маршрут Западная Европа — Западный Китай, Актобе - Уральск - Сайхин - Верхний Баскунчак имеет большие возможности стать альтернативным автомобильным маршрутом для выхода на рынки Европы и стран Ближнего Востока, - добавил Гали Искалиев.