На санитарных постах дежурят медики, полицейские и санврачи, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 8 ноября вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, согласно которому в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в области планировалось ввести ограничительные меры. Одно из существенных ограничений - это установка санитарных постов по периметру города. Как объяснил сам Мухамгали Арыспаев, санитарные посты отличаются от блокпостов тем, что дороги не будут блокироваться шлагбаумами. - На санитарных постах будут дежурить сотрудники полиции, медики и санврачи. Они будут измерять температуру, записывать данные приезжающих и уезжающих людей. Связано это с тем, что у нас бессимптомные больные и контактные, которые должны 14 дней находиться дома на самоизоляции, выезжают в город и другие населенные пункты. Все данные зараженных и контактных лиц у нас имеются, - рассказал Мухамгали Арыспаев. Восемь санпостов установлены сегодня, 14 ноября. Посты располагаются по Самарской трассе, трасса Бузулук, Желаевская трасса , автодорога Уральск-Саратов, дорога в сторону п. Белес, на Свистун-горе (выезд в сторону Атырау), дорога на Меловые горки и трасса Е-32 (в сторону Подстепного). Пересекать санитарные посты имеют право лишь ограниченный круг людей. Всем остальным въезд и выезд на территорию города запрещен. На санитарных постах дежурят медики, полицейские и санитарные врачи. – В выходные дни устанавливаются санитарные посты, на которых дежурят сотрудники полиции. В областном центре и в районах области они устанавливаются для того, чтобы ограничить передвижение автотранспорта. Просим горожан тщательно изучить постановление главного санитарного врача. При пересечении санитарных постов вам при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. В общественных местах носить средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию. На санитарных постах медработники измеряют температуру тела граждан с целью выявления признаков заражения коронавирусной инфекцией. Полицейские же в это время осуществляют проверку документов, - рассказал заместитель начальника УМПС города Уральск Ернар Султангалиев. Между тем на некоторых санитарных постах образовались огромные очереди, которые вызвали волну возмущения среди жителей. Люди жалуются, что не могут проехать через санитарные посты. – Пропускают только выезжающих из города, а мы не можем проехать в город. Час стоим уже. Безобразие! Некоторые пешком идут, - говорит возмущенная жительница города Гульнара. Напомним, в области был введен двухнедельный локдаун. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА  