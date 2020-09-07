Местные жители возмущены беспечностью местных властей, которые не сделали ничего для решения этой проблемы в преддверии нового учебного года. – До перехода на дистанционку два моих племянника обучались в школе-интернате имени М.Шарипова в поселке Доссор. Теперь они учатся дома, онлайн. Чего скрывать, в этом году почти не учились. Главная проблема – отсутствует сотовая связь. С начала учебного года не могут связаться со школой, следовательно, не учатся. Это же ужас! Десять дней назад районный акимат провел собрание в селе – сказали, что не смогли договориться с «Казахтелекомом». А чем занимались всё лето? Заранее же было известно, что дети будут учиться дистанционно. В каком веке мы живем, а? – возмущается житель села Ескене Серик Турланов. Проезжая по селу, журналисты увидели детей, которые учили уроки на крышах домов. Еще один поднимался по лестнице с книжкой-тетрадкой и корпешкой в руках. На вопрос есть ли связь, дети ответили, что нет и что они вынуждены каждый день так сидеть. – Каждый день ждем, не подключился ли интернет. Мы выполнили домашнее задание, теперь мы должны отправить его по WhatsApp учительнице... - говорят дети. – Дома сотовая связь не поддерживается, чтобы связаться с учителями, дети вынуждены подниматься на крышу. Там они сидят по пять-шесть часов. Көрпе берут с собой. Холода уже потихонечку наступают, теперь боюсь, как бы не простудились. В нашей семье три школьника, а старший – студент. Кстати, студентам невозможно подключиться к Zoom, – говорит Тазагуль. В Таскескене та же самая история. АО "Казахтелеком" изначально согласилось проводить здесь мобильную связь, но позже отказались, сославшись на то, что это не выгодно. – В селе Ескене 22 школьника, в Таскескене 6, на разъезде №441 – двое. Чтобы повысить скорость мобильной связи в этих селах, мы изначально договаривались с «Казахтелекомом», но потом они отказались, потому что в отдалённых и малонаселенных пунктах это невыгодно. Но сейчас мы договорились с АО «Казтранском», восемь домов села Ескене уже подключены к интернету. Эта работа продолжится до октября. Сейчас малообеспеченным семьям оказывается помощь со стороны государства по 25 тысяч тенге на каждого ребенка. В каждом доме по 2-3 ребенка – можно же, объединив эти деньги, приобрести мобильный телефон, – говорит заместитель акима Макатского района Азамат Шангалаев. ic6n-stuJHY Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.