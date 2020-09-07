14-летнему Ернару Менсеитову пришлось провести в стенах столичной больницы больше года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Больной раком мальчик из ЗКО умер после трансплантации костного мозга Ернар Менсеитов   В ноябре прошлого года в редакцию "МГ" обратилась мама больного раком крови ребенка Людмила Шаимова. Она рассказала, что ее сын Ернар до 14 лет болел только ОРВИ. Он никогда не жаловался на здоровье. Родители стали замечать, что у ребенка появилось пучеглазие, тогда они прошли обследование щитовидной железы, но никаких отклонений не обнаружили. В июне прошлого года Ернар прошел УЗИ щитовидной железы, почек, печени. Врачи заверили, что мальчик здоров. Со слов мамы Ернара, спустя некоторое время у сына появилась очень сильная отечность ног и боли в спине. После сдачи анализов у него выявили острый лимфобластный лейкоз, иными словами рак крови. Через три дня мальчик был отправлен на санавиации в Нур-Султан в Национальный научный центр материнства и детства. Людмила Шаимова обращалась к неравнодушным казахстанцам, чтобы ей помогли собрать средства на сопроводительную терапию для Ернара, так как в их семье еще трое детей. После тяжелой химиотерапии Ернару предстояла операция по пересадке костного мозга. Донором для мальчика стал его брат Дияс. Операция состоялась в апреле этого года, однако у него случился рецидив. Мальчика стали готовить к повторной операции, где донором должен был выступить его отец. Людмила Шаимова рассказывает, что сын до последнего верил, что выздоровеет. - 22 августа ему стало плохо, его перевели в реанимацию, там он скончался от легочно-сердечной недостаточности. Он перенес столько боли, в последнее время отказывался от еды, совсем ослаб, - плача говорит мама Ернара. - Он больше года мучился от страшных болей, боролся, но не смог победить эту страшную болезнь. Теперь семья Людмилы Шаимовой вернулась из Нур-Султана домой в село Шалгай района Байтерек. Ернара похоронили в родном селе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.