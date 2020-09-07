Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 5 сентября в ходе проведения оперативных мероприятий в частном доме был выявлен факт хранения сайгачьих рогов жителем Иргизского района. - В ходе обыска по месту жительства местного жителя было обнаружено и изъято 44 штуки сайгачьих рогов, охотничье ружье 12 калибра. По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". В настоящее время ведется следствие, - отметили в полиции. BSD2HRRwubUМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.