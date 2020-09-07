Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг ЗКО Мухамгали Арыспаев, в прошлом 2019-2020 эпидсезоне в области зарегистрировано более 24 тысяч случаев ОРВИ, в 17 тысячах случаев болели дети до 14 лет. Кроме этого, зафиксировано 204 случая заболеваемости гриппом. По рекомендации ВОЗ планируется привить не менее 10% жителей ЗКО. – Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. Ежегодно в области получают прививки более 10% населения. Всего в прошлом сезоне против гриппа было привито более 70 тысяч человек, это 10,6% от общего количества населения, в том числе за счет средств из местного бюджета привито более 64 тысяч человек. В 2020 году на бюджетные средства закуплено 67 тысяч доз вакцины «Гриппол+» российского производства на сумму свыше 58 млн тенге. С середины сентября в области начнется плановая вакцинация против гриппа. Это делается для того, чтобы у граждан успел выработаться устойчивый иммунитет к гриппу в период острых респираторных заболеваний, - рассказал Мухамгали Арыспаев. Заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова рассказала, что на бесплатной основе прививаться будут люди из социально незащищенных слоев населения, которые относятся к группам высокого риска инфицирования и возникновения тяжелых постгриппозных осложнений. – К этой категории относятся медицинские работники, часто болеющие дети старше шести месяцев, дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, беременные во втором и третьем триместре беременности, люди с хроническими заболеваниями сердечно- сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям постояльцы домов престарелых. Эпидемиологический сезон гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций начинается с 1 октября, и для предотвращения осложнений от ОРВИ и гриппа проводится вакцинация и неспецифическая профилактика, - рассказала Гульнара Абдрахманова. Стоит отметить, что родители могут отказаться от вакцинации детей от гриппа и ОРВИ. – Перед прививкой медицинские работники полностью изучат анамнез ребенка, кто, когда и чем переболел. Без разрешения родителей прививать детей не будут, - отметил Мухамгали Арыспаев. К слову, те, кто не входит в категорию бесплатный вакцинации, могут получить ее на платной основе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.