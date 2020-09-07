Очень сложно говорить ребенку, что нет денег на лечение - мама больного мальчика из УральскаВсего на операцию годовалому Эмиру Мухамбету требуется 6 млн тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 4,5 млн тенге не хватает на операцию больному мальчику из Уральска Полностью диагноз Эмира звучит как краниостиноз, тригоноцефалия, перинатальное поражение центральной нервной системы гипосического генеза. Мальчик страдает от постоянной рвоты, внутричерепного давления, у него развивается косоглазие и аллергия на определенные продукты. Кроме этого, у малыша наблюдается ярко выраженная деформация черепа. По развитию Эмир отстает от своих сверстников. Питается малыш специальными кашами, которые стоят немалых денег. С возрастом у мальчика появляется ярко выраженная деформация черепа. Помочь Эмиру обещали московские врачи. Операция была назначена на сентябрь, однако самостоятельно собрать 6 млн тенге семья не в силах. После первой публикации статьи об Эмире на счет мамы мальчика Айсулу Сартовой поступило около 800 тысяч тенге, еще 700 тысяч тенге семья собрала собственными усилиями. Теперь для поездки на операцию семье не хватает 4,5 млн тенге. – Мы уже лишились одной возможности, из-за отсутствия денег не смогли поехать в  Москву. Второй шанс мы упустить не можем, так как сын растет и с возрастом все сложнее будет провести операцию. Врачи настаивают, чтобы в конце сентября мы приехали. Но собрать недостающуюся сумму мы не можем. Обращаемся к неравнодушным гражданам с просьбой о помощи. Не проходите мимо нашей беды, помогите нашему сыну обрести надежду на счастливое детство и беззаботное будущее. Без вас мы не справимся. Помогите нашему солнышку, - говорит мама Эмира Айсулу Сартова. Все, кто желает помочь семье, могут перечислить средства на следующие счета: KASPI GOLD: 5169 4931 4802 2489 Карта привязана к номеру: 87022701063 Получатель мама: Сартова Айсулу Арыстангалиевна ИИН: 890522400375 Народный банк: 5522 0433 6210 4190 Телефон мамы: 8 747 299 19 81 (WhatsApp) Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Айсулу Сартовой  