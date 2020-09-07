Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области, в больнице №2 лечат только пациентов с коронавирусной инфекцией. В лечебном учреждении детское отделение инфекционной болезни временно переквалифицировано в эпидемиологический стационар, поэтому детей с инфекционными заболеваниями принимает Атырауская областная больница. По словам главврача Атырауской областной детской больницы Нуркабыла Айтмуханбетова, с 1 августа по 4 сентября из областной детской больницы выписаны 62 пациента. – В прошлом году в это время в больнице находились 208 пациентов, в этом году - 146. Информация о том, что среди детей массово распространяется диарея, не соответствует действительности, – заявил Нуркабыл Айтмуханбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.