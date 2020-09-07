КамАЗ опрокинулся на трассе недалеко от поселка Бударино в Акжайыкском районе. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, со слов водителя грузовой машины его подрезал легковой автомобиль. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что по данному факту за медицинской помощью обращений не было.

4ScrKoXcHiE

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.