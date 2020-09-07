Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции по РК , за прошедшие сутки по республике было зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19. - Из них 8 новых случаев было зарегистрировано в ЗКО, - отметили в МВК РК. - Кроме того, за прошедшие сутки было выявлено 139 пациентов с пневмонией, при это один случай с летальным исходом. К слову, с 1 августа по 7 сентября пневмонией заболели 27 тысяч человек, более 300 пациентов скончались от болезни. Стоит отметить, всего по Казахстану подтверждено 106 361 случаев COVID-19, по ЗКО - 6785.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.