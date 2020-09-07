В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что девушка подала заявление в полицию о том, что 1 сентября ее ограбили на улице. По ее словам, вор на велосипеде украл ее сумку, в которой находились 10 тысяч тенге. – При проведении расследования было установлено, что на самом деле грабежа в отношении девушки не было и она его придумала. В тот вечер она вышла с работы, затем встретилась со своим знакомым, в результате ссоры в машине мужчина ударил ее по лицу, она, рассердившись, вышла из его машины и забыла забрать сумочку. Вернувшись домой в расстроенном виде и без сумки, девушка объяснила отцу, что на нее напали и обокрали. Отец обратился в полицию, - сообщили в полиции. В данный момент дело по грабежу прекращено, в отношении девушки будет принято решение по факту ложного доноса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.