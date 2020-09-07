Уральцев приглашают прикрепиться к медицинскому центру ТОО «Батыс АвиГип» для получения консультаций и рекомендаций по лечению у высокопрофессиональных специалистов. Кроме того, сейчас клиника приглашает детей пройти медицинскую комиссию перед поступлением в сад или школу совершенно бесплатно, при условии прикрепления к данному медучреждению. Жительница Уральска по имени Алтынай уже успела пройти медкомиссию и осталась довольна качеством предоставляемых услуг. – У всех родителей сейчас началась предшкольная пора, очень много забот, нужно приобрести канцтовары, одеть детей, а у меня их трое. И так получилось, что мы совсем забыли пройти медицинскую комиссию для поступления в сад младшему сыну. Тут я случайно узнаю, что в «Батыс АвиГип» есть такая акция - при прикреплении к их клинике можно бесплатно пройти медкомиссию. Я осталась довольна. Пришли в медицинский центр, быстренько сдали анализы, потом по списку прошли обследование специалистов и к концу дня справка на руках. Хочу отметить, что тут очень хорошее обслуживание и вежливый персонал, – отметила Алтынай.К слову, в ТОО «Батыс АвиГип» работают высококвалифицированные врачи: терапевт, педиатр и узкие специалисты, такие как: кардиолог детский и взрослый, хирург детский и взрослый, отоларинголог, стоматолог, невропатолог детский и взрослый, эндокринолог, гинеколог, офтальмолог, дерматолог, психиатр. Стоит отметить, что в ТОО «Батыс АвиГип» имеется собственная клинико–биохимическая лаборатория, дневной стационар. Можно пройти скрининг, УЗИ (ультразвуковое исследование), ЭКГ (электрокардиография) и ЭХОКГ(эхокардиография).Терапевт «Батыс АвиГип» Анара Кенженова рассказывает, что их медицинский центр объединил лучших специалистов с внушительным опытом работы, на счету которых не одна сотня успешно вылеченных людей. – К каждому пациенту, который к нам обратился, индивидуальный подход, мы оказываем комплексную помощь, включающую консультации и постановку точного диагноза, – отметила Анара Кенженова.Лицензия №00002L от 05.03.2007г. выдана Департаментом государственного санэпиднадзора ЗКО. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.