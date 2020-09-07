Бесплатную медицинскую помощь горожане могут получать после прикрепления к клинике, в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а также на базе Фонда обязательного медицинского страхования.
Уральцев приглашают прикрепиться к медицинскому центру ТОО «Батыс АвиГип» для получения консультаций и рекомендаций по лечению у высокопрофессиональных специалистов.
Кроме того, сейчас клиника приглашает детей пройти медицинскую комиссию перед поступлением в сад или школу совершенно бесплатно, при условии прикрепления к данному медучреждению.
Жительница Уральска по имени Алтынай уже успела пройти медкомиссию и осталась довольна качеством предоставляемых услуг.
– У всех родителей сейчас началась предшкольная пора, очень много забот, нужно приобрести канцтовары, одеть детей, а у меня их трое. И так получилось, что мы совсем забыли пройти медицинскую комиссию для поступления в сад младшему сыну. Тут я случайно узнаю, что в «Батыс АвиГип» есть такая акция - при прикреплении к их клинике можно бесплатно пройти медкомиссию. Я осталась довольна. Пришли в медицинский центр, быстренько сдали анализы, потом по списку прошли обследование специалистов и к концу дня справка на руках. Хочу отметить, что тут очень хорошее обслуживание и вежливый персонал, – отметила Алтынай.
К слову, в ТОО «Батыс АвиГип» работают высококвалифицированные врачи: терапевт, педиатр и узкие специалисты, такие как: кардиолог детский и взрослый, хирург детский и взрослый, отоларинголог, стоматолог, невропатолог детский и взрослый, эндокринолог, гинеколог, офтальмолог, дерматолог, психиатр.
Стоит отметить, что в ТОО «Батыс АвиГип» имеется собственная клинико–биохимическая лаборатория, дневной стационар. Можно пройти скрининг, УЗИ (ультразвуковое исследование), ЭКГ (электрокардиография) и ЭХОКГ(эхокардиография).
Терапевт «Батыс АвиГип» Анара Кенженова рассказывает, что их медицинский центр объединил лучших специалистов с внушительным опытом работы, на счету которых не одна сотня успешно вылеченных людей.
– К каждому пациенту, который к нам обратился, индивидуальный подход, мы оказываем комплексную помощь, включающую консультации и постановку точного диагноза, – отметила Анара Кенженова.
Мы ждем вас по адресу: Сейфулина, 59.
Вы можете позвонить по номерам телефонов: 8 (7112) 51–55–47, 8 (7112) 51–07–77, 8 (747) 228–01–18.
Наш почтовый ящик: @batys_avigip
Наш сайт: www.avigip.kz
Лицензия №00002L от 05.03.2007г. выдана Департаментом государственного санэпиднадзора ЗКО.
